男警私吞報失錢包罪成還押候判　法官指被告自辯供詞荒謬

駐守機場的男警員涉嫌監守自盜，私自收起市民拾獲後交予警方的錢包，因而被控盜竊。經審訊後，他今日（13日）在沙田裁判法院被裁定罪成。裁判官彭亮廷指，被告自辯時供稱，當日一名推着嬰兒車的女士將涉案錢包交到報案室，他先將錢包收藏在茶水間雪櫃底，對該女士說翌日會再處理，希望能令她盡快離開。彭官指，當時女士並沒有主動催促被告，而錢包內有失主電話，被告大可直接聯絡失主，便捷地處理失物；即使被告是懶惰、滑頭，被告亦可指示女士到機場失物認領中心。彭官認為被告根本無心無意處理失物，從接觸錢包一刻起，已打算挪佔錢包，具有不誠實意圖；被告須還押至12月21日判刑。

本案29歲被告馮奕鈞，被控於2019年2月13日，在香港國際機場一號客運大樓7樓離港大堂報案中心內，偷竊一個價值7,000港元的錢包、及錢包內逾5.6萬港元現金、一張香港身份證和數張銀行卡等，而該些物品屬失主陳振宇所有。

裁判官彭亮廷今判刑時，提到被告聲稱處理涉案錢包時，須記錄每張鈔票的序號，而帶銀包到機場報案室的女士當時正推着嬰兒車，嬰兒亦在哭啼，遂讓女士離開，將錢包收藏在茶水間雪櫃底，打算翌日再以不知名拾獲者的方式處理。彭官指出，警隊並無規定要記錄下每張鈔票序號，即使被告供稱有處理偽鈔經驗，亦沒有任何理由令被告懷疑當時錢包內有偽鈔，失主亦不會記得自己錢包內的鈔票序號，須記錄序號的說法只是被告捏造。

彭官續指，被告聲稱前輩教他可以用不知名拾獲者方式處理，這種說法令人極度懷疑，既可能構成虛報，涉及刑事責任，警員亦須解釋拾獲財物者不願留下個人資料的原因，即使有人在街上向巡邏警員交予失物，警員亦須事後補發財物收據。彭官又指，被告供稱將錢包收在雪櫃底下，因為覺得警署夾萬不安全，彭官表示感到荒謬，如果被告認為夾萬鎖匙擺放位置不安全，應告知上司，更何況被告是假定了警署內有人會偷竊夾萬內的物品。另外，彭官又提到，被告稱當時不夠時間處理，而他不想遲下班，想回家與妻子慶祝情人節；彭官表示，在2月14日凌晨慶祝情人節，他也是首次聽說。

案件編號：STCC 1101/2020