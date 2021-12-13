港大研究指疫情或致市民不敢往急症室求診　死亡率反升

新冠肺炎疫情肆虐逾年，大大影響市民日常生活，甚至影響急症室的就診數字及增加長期疾病患者的死亡率。有研究發現，在疫情大流行期間，對比未有疫情的2019年時同期數字，可見2020年急症室就診數字下降了27.4%，但死亡率卻從2019年的2%升至2020年的2.9%。該研究指出，出現此現象或因部分人可能擔心公共醫療系統會不堪負荷，因而避免到急症室就醫；或是因政府及傳媒宣傳對疫情的擔憂，導致有機會令患者延醫等。研究團隊表示，雖然疫情下患者保持社交距離重要，但鼓勵患者需及時尋求適當醫療救助。

香港大學李嘉誠醫學院急症醫學部聯合藥理及藥劑學系、護理學院、家庭醫學及基層醫療學系、港大醫學院醫衞大數據深析實驗室和醫院管理進行了一項疫情對病人使用緊急救護服務和死亡率的影響的調查。當中把受疫情影響的急症室就診數字和相關死亡率與前一年比較，即將2019年1月1日至8月31日和2020年1月1日至8月31日期間，18間香港公立醫院急症室的所有就診數字納入研究。結果發現，在疫情的首8個月，18家公立醫院急症室的病人就診數字顯著減少，並與死亡人數增加有關。

研究團隊指出，與2019年同期相比，2020年急症室就診數字下降了27.4%，但死亡率卻從2019年的2%上升到2020年的2.9%。疫情期間，各急症分流風險級別、各社會階層的男性和女性，以及年齡超過45歲的患者死亡率明顯較高；而癲癇、下呼吸道感染、氣道疾病、糖尿病、精神疾病及癌症等患者的死亡率也明顯增加。

港大醫學院急症醫學部臨床助理教授衛家聰表示，出現此現象或因公眾對染疫、接受隔離與家人和朋友分開、或不必要地佔據醫院床位的恐懼；而政府和媒體強調對疫情的擔憂，有機會令患者延醫；更有部分人可能擔心公共醫療系統會超負荷，因而避免到急症室就醫。港大醫學院急症醫學部主任、急症醫學臨床教授譚偉恩促醫護人員應教育患者了解他們自身病情的嚴重性，並鼓勵患者及時尋求適當的醫療建議。