巴裔漢涉強姦9歲智障蒙古女開審　控方將播放女童錄影口供

智力遲緩的9歲蒙古籍女童，懷疑在尖沙咀重慶大廈一間賓館度宿時，遭一名巴基斯坦裔中年男子強姦。涉案男子現被控一項強姦罪，案件今天(13日)在高院原訟庭開審。

本案被告Aftab AMIR(中文名馬力)現年57歲，報稱無業，持有香港身份證。他被控在2019年10月8日，於重慶大廈某賓館客房內強姦當時9歲的女童X。控方在開案陳詞透露，X是蒙古裔，案發時跟以難民身份留港的母親A及孖生兄弟B一同生活。臨床心理學家在案發後約3個月檢驗X，認為她的智商只如一個2歲10個月的小孩。

據控方稱，X的母親A與被告認識。案發時因A剛與其男友分手，以致與一對子女無處容身，遂與被告聯絡，於案發日晚上到被告所租住的事發賓館客房度宿一宵。A把一對子女安頓在客房後，便去了賓館的洗衣房做洗滌工作，留下被告與X同床躺臥，X的孖生兄弟B則躺在床底下、舖在地板的床褥上玩手機。

控方續稱，在床底的B突然聽到X大叫，便起來查看究竟。B稱他起身後見到被告壓住X，用手觸摸X雙腿之間。被告見狀便叫B睡覺，但B沒有聽從。後來A返回房間，B立刻將事情告訴A，A聞言立即掀開蓋住被告和X的被子，發現兩人都下身赤裸。A於是立刻拿手機拍照，然後將一對子女帶走。X把事情告訴朋友後，由朋友帶X和B到警署報案。

X和B其後分別錄取口供，講述事發經過。X指稱被告曾啜她臉頰，及把手指和陽具塞入她小便的地方，把她弄得很痛。被告還用手掩住她的口。而法醫檢驗亦證實，X的大腿有瘀傷，陰部亦有表面傷勢，情況與1至2日前被鈍物弄傷脗合。至於被告則於案發後4日被捕。他在警方口供中否認強姦，表示他與A和其男友認識。當晚他收留A三母子後，與X同睡一床，期間X曾摸他，之後B便從床底起來與他吵鬧。稍後控方將播放X的錄影口供。

案件編號： HCCC 50/2021