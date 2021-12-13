大嶼南濕地生態價值高　區議員建議政府用公權力收地建保育區

政府早前在《施政報告》提出《北部都會區發展策略》，並建議首次運用公權力，收回南生圍、豐樂圍、大生圍及蠔殼圍等2,000公頃的魚塘濕地，建立3個保育區。有區議員今日(13日)在離島區議會會議上認為大嶼南私人濕地及荒廢農地可倣效相關建議作保育管理，並指保育工作刻不容緩。惟有區議員持反對聲音，指該處的私人業權分散，加上不認同有小量動植物就要進行保育，認為可作更詳細研究。

區議員郭平首先提出相關建議，並對於發展局和土木工程拓展署可持續大嶼辦事處均未有出席大會感到遺憾。郭平指保育工作刻不容緩，因為收購土地程序需要時間，憂慮10年後大嶼南私人濕地及荒廢農地都會被開發，到時再保育會太遲。

郭平又引用顧問公司在三個先導地區進行了12個月的生態調查，將貝澳、水口及大澳的整體生態重要性分別評為高、極高及中等至高。其中水口，在生態調查期間共錄得超過560 種動植物，包括稀有或瀕危物種。另外，貝澳擁有多種具生態價值的生境，例如濕地、河溪、樹林等等，生物多樣性豐富。

有區議員亦關注大嶼南有很廢置場及垃圾場，亦有土地及道路被開發的情況，認為地政署等部門在監管工作上似乎未有做好，並指香港的保育未能跟上「十四五」規劃。

至於區議員黃漢權亦認同相關建議，指現時有人大做文章指當地的發展是破壞，亦反問在自己的土地上復耕及除草等是否觸犯法例，指政府似乎給鄉郊製造了一個矛盾。黃補充指希望還鄉郊人士一個公道，認為「收咗佢(土地)，大家就開心。」

另一方面，區議員何紹基則不支持相關建議，指大嶼南私人業權分散難以處理，加上不認同有小量動植物就要進行保育，又指現時的發展並非破壞環境，應該更詳細向各持份者諮詢。郭平就反駁指相信未來收購土地程序是公平的，加上有價有市，不存在分散問題。

離島區議會主席余漢坤就指會就建議與當局再進行磋商，期待在半年後得到滿意答覆，至於地政署在土地非法開發的執法上，就偏離今日的討論內容。

至於發展局及土木工程拓展署可持續大嶼辦事處(下稱「辦事處」)則作書面回覆，指一直按政府2017年公布的《可持續大嶼藍圖》，以「北發展、南保育」的規劃原則，辦事處已經完成了「貝澳、水口、大澳及其鄰近地區的生態研究 – 可行性研究」。而辦事處在2021年11月已開展了「南大嶼生態康樂走廊下的建議 – 勘查研究」，研究料於2023年底完成。