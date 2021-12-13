警搗灣仔銅鑼灣25間淫竇　拘101人檢84萬元犯罪得益

警方分別於今年7月及本月進行兩次代號「驅霆」掃黃行動，以涉嫌「控制他人而目的在於使他與人非法性交或賣淫」、「依靠他人賣淫的收入為生」、「經營賣淫場所」及「違反逗留條件」等罪名，拘捕96女5男(19至60歲)。

灣仔警區助理指揮官(刑事)署理警司何兆東表示，兩次行動共搗破灣仔及銅鑼灣25間賣淫場所，拘捕101名男女，包括2名泰國、11名越南、1名印尼女子及10內地女「人蛇」，檢獲共84萬港元肉金和犯罪得益等大批證物。警方於首輪行動中，主要針對區內隱蔽式賣淫場所，破獲16間淫竇，拘捕65女3男。

不過，警方其後發現有3個不同犯罪集團操控該些淫竇，繼續順藤摸瓜就個別犯罪集團的背景及財富作出調查，揭發該些低端的按摩場所，被警方打擊後很容易翻身，有理由相信9間淫竇翻生，且源於同一犯罪集團。上周五(10日)，警方見時機成熟，派員放蛇搜集證據後，聯同入境處再次展開拘捕行動，搗破的9間淫竇分布3無大廈，集團主腦有黑幫背景，與港九新界70個不法場所有關。賣淫收費每次500至800元，估計淫竇每日營業額最高超過1萬港元。

該警區反黑組督察蔡偉橋稱，上周五警方在全港多區，以涉嫌經營賣淫場所拘捕2男3女（38至60歲），相信為賣淫集團主要成員，分別報稱公司董事、秘書、保安員及家庭主婦。集團以表面沒有嫌疑的公司，作為首輪行動中被搗破的淫竇做水、電、煤氣、租約及商業登記，個別人的銀行戶口也處理過犯罪得益。警方經進一步調查後，發現其中一個集團死灰復燃，在灣仔及銅鑼灣的低端商住大廈作掩人耳目，經營僑裝為無牌按摩場的賣淫場所。

因此，警方放蛇搗破9間淫竇，拘捕28名女子（29至50歲），當中2名俱47歲的本地女子為集團管理人，涉嫌經營賣淫場所被捕，她負責收集肉金及按比例分錢給上線和妓女，並繳付淫竇租金及水電和煤氣費用，又於加密通訊軟件招客及安排妓女接客。餘下26人則涉嫌協助經營賣淫場所被捕，她們在淫竇提供性服務及協助訂購與賣淫相關的物品，警方亦發現4名越南及內地女人蛇，分別從福建、珠海及越南經水路偷渡來港，並且在淫竇留宿。另外，3名泰國及中國籍家庭傭工、3名持雙程證內地女子涉嫌違反逗留條件被捕。行動中，檢獲34萬港元現金、按摩油及避孕套、數簿，商業登記證及價目表等。淫竇管理人為掩飾賣淫活動，會將各類賣淫物品放於床底、上鎖的儲物櫃，警方相信已嚴重打擊一個活躍於灣仔區的賣淫集團。

該警區情報組督察陳敬樂指，賣淫集團的運作模式與以往不同，淫竇避免有明顯門牌及告示牌，遇警巡查時會將單位訛稱為住宅，又在大廈走廊及大廈外圍安裝天眼，以逃避執法及監察妓女活動。集團接客方式亦與過往有異，透過Telegram等加密通訊軟件宣傳、接客及客服，利用其匿名及自動消除資料功能，增加警方追查難度。集團為走法律罅，淫竇以預約及「一樓一」方式營運。