傳房委會商討新一期居屋　8000伙最快明年初推售　涉市區及港島盤

新一期居屋或有望明年初推售！有消息指，資助房屋小組將於聖誕前加開會議，並討論有關新一期的居屋選址，或會商及收緊資助房屋的轉售限制，最快或可於明年初推售下期居屋。消息指，新一期居屋料會涉及逾8000伙，銷售規模很大，且不少屬「靚盤」，地理位置優越，或會有市區盤及近年少有的港島盤。

根據房委會網頁，資助房屋小組委員會下次會議原定會於明年2月14日開會。有消息指出，資助房屋小組會於聖誕前加開會議，以討論下一期居屋的銷售工作，議程或將包括新一期居屋選址，擬再收緊轉售限制，甚或會收緊至買入居屋滿10年才可在自由市場補地價出售。

按房委會未來5年的「公營房屋建設計劃」，會有約2萬伙居屋在未來4個年度落成，除了已推售的山麗苑、錦駿苑、啟翔苑等外，尚有至少7個項目有望納入下期售樓計劃；如全數推售，便會有約8,800伙新居屋應市，規模為2014年復售以來最多。

而在眾多屋苑之中，當數東涌裕雅苑規模最大，其上蓋目前已平頂，大廈外牆亦已髹色，有望以現樓形式發售，相信買家很大機會可以「即買即住」。另外更有啟德居屋2B2號地盤1,800伙，以及安達臣RS-1號地盤1,900伙；位於北角渣華道的單幢居屋200伙，更是屬近年罕見的港島居屋新盤。另有土瓜灣高山劇場側的新居屋，約500伙；位處賽馬會傑志中心球場旁邊的沙田安睦街第一期居屋項目，約500伙；將軍澳坑口昭信路，約600伙。