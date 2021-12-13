滯留內地或澳門中港牌車輛　今起可申回港接受檢驗

中港恢復通關在即，但因新冠肺炎疫情下的隔離安排，部分過境車輛在出境前往內地或澳門後仍未返港，而其香港的車輛牌照亦已逾期。運輸署今日(13日)宣布，即日開始推出便利措施，協助香港車輛牌照逾期的過境車輛，由內地或澳門回港接受車輛檢驗，以便續領香港車輛牌照，有關措施為臨時性安排，暫時由今日至明年6月16日接受申請。

合資格的過境車輛可在指定日子經港珠澳大橋口岸駕駛回港，並使用指定路線將車輛停泊在大橋香港口岸的指定停車場或指定地點，然後由車主自行安排的拖車服務把車輛拖至本港的指定驗車中心進行驗車，再辦理續領車牌的手續。

符合申請資格的車主，可於今日至明年6月16日經電郵、郵寄、投遞箱、親身或經代理人向運輸署遞交申請。運輸署將會刊憲，豁免獲批准的過境車輛在指定駕車回港當日的車輛登記及領牌規例。運輸署早前估計有7,000多部車齡超過6年的中港牌車輛，在內地未能返港，其車輛牌照亦已逾期。

在便利措施下，符合申請資格的車主須在擬定車輛回港日期前2周向運輸署提交申請，成功申請人將獲發批准信。獲批准的車輛須依照批准信上列明的指定日期，由已成功預約「回港易」或「來港易」的指定司機將車輛經港珠澳大橋口岸駕駛回港。每日獲准回港的車輛數目設有上限，運輸署呼籲申請人盡早遞交申請。