新冠疫情無阻嫖客「性趣」　過半受訪者全程不戴罩

新冠肺炎疫情肆虐仍無阻嫖客「性趣」。愛滋病基金會今日(13日)公布1項調查結果顯示，有近70%嫖客疫下仍持續嫖妓；約80%受訪者不論疫情前後，都沒有接受愛滋病病毒(HIV)測試。另外，有6%受訪嫖客全程戴上口罩，亦有16%試過不戴避孕套進行性交易。而調查亦發現，年齡及教育程度與防疫意識並無關係。

愛滋病基金會於10月29日至上月4日期間，在多個討論區及社交平台，進行網上問卷調查，了解疫情對男嫖客光顧女性工作者的影響，及了解使用避孕套情況和預防HIV的措施，並成功收集到594份有效回應。根據調查顯示，預防新冠肺炎和HIV的意識與年齡及教育程度無直接關係。雖然受訪者年齡較為年輕，18至29歲的受訪者佔59%，亦有32%是30至39歲，而且近60%的受訪者具大學程度或以上學歷，惟基金會指，他們對預防新冠肺炎和HIV的意識均偏低。

調查結果亦指出，疫情對嫖客的光顧行為影響輕微，69%受訪者仍會光顧性服務；不過有66%減少光顧次數，主要擔心感染新冠肺炎風險，以及受政府的防疫限制影響等；此外，54%受訪者與性工作者發生性行為時，沒有全程佩戴口罩的習慣，僅5.9%的人會全程佩戴口罩。在384名沒有全程戴口罩的受訪者中，有53%人表示希望享受更多性愛快感及滿足感，亦有51%認為戴口罩並不方便， 約38%人表示不擔心感染新冠肺炎，亦有約30%受訪者反指，性工作者未有指明一定要戴口罩。

調查又指，疫下仍有光顧性服務的411名受訪者中，高達84%在每次性接觸時均有使用避孕套，惟不論疫情前後，HIV測試率均偏低，僅得21%曾接受HIV測試。機構認為情況反映嫖客預防HIV的意識不足。仍有光顧性服務的受訪者當中，有63%因為認為自己沒有感染風險而未有接受HIV測試，亦有約7%因對HIV測試服務未有了解。

從事保安的Peter表示，自己從來沒有戀愛經驗，在感情路上感挫敗，故在約10年前開始嫖妓，並指在疫情期間亦未改變嫖妓習慣，每月仍會尋歡4至5次。他主要是光顧相熟的性工作者，亦會帶酒精搓手液及後備口罩作替換，甚至試過除下避孕套與相熟場所的性工作者性交，直言不擔心染疫「出事都知喺邊度感染」。

但Peter坦言，曾想到政府社會衞生科門診接受HIV病毒測試，但又怕尷尬、怕被問長問短等，加上有朋友擔心引來私隱問題，怕確診愛滋病後會寫在病歷上，直至接觸基金會後，才首度接受HIV測試。

基金會高級項目經理黃文達指，過往社會特別着重宣傳教育男男族群需要定期進行HIV測試，而女性性工作者和其男顧客亦不容忽視感染HIV的風險。他又指假期後經常是嫖客查詢感染HIV風險的高峰期。黃續稱，政府應投放更多資源，教育性工作者和嫖客愛滋病及性傳播疾病預防訊息，並推動有關人士主動接受HIV檢測。