疫情下一櫃難求 不法集團同時走私大批香煙穩貨源

新冠疫情除令人流的出入境受限外，亦影響全球物流供應鏈，連帶私煙的走私模式亦有改變，稅收罪案調查科監督李海文表示，由於臨近聖誕及新年，預料私煙市場有大量需求，走私集團為穩定貨源、牟取最大的利潤，遂每次大批偷運私煙來港，避免有客無貨。

李海文稱走私及銷售私煙分為3個層面，第一個層面是走私，他解釋疫情下各地港口收緊檢疫措施，影響海路物流，現時更是「一櫃難求」。由於長假期臨近，走私集團為穩定貨源，遂同一時間走私大量香煙到港。

私煙運抵本港後，即進入第二個層面儲存及分銷。犯罪集團會將私煙儲存在偏僻的地方，以避追查，例如儲存在環保回收場、貨櫃場、村屋、鐵皮屋等，同時積極四出尋找買家。倘分拆予本地分銷商，拆家會儲存在迷你倉及劏房等；倘售予海外市場如歐洲及澳洲等，會再循海路運送到當地。

至於第三個層面販賣，本地拆家多在街頭兜售或電話傳單方式售賣，當接到「柯打」後，會用私家車及客貨車等送遞至客戶手中。

海關強調會密切留意走私情況，不時調整策略並作針對性部署，尤其臨近長假，相信會有不法之徒利用傳統物流旺季出貨，以圖魚目混珠，海關會持續執法打擊不同層面的活動。