警破倫敦金詐騙集團涉630萬元　拘18人凍結220萬贓款

警方商業罪案調查科發現一個詐騙集團，以高回報低風險的倫敦金作招徠，誘使至少13名市民投資後拒絕他們取回款項，涉款630萬港元。警方於上周四（9日），以涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）及「串謀詐騙」罪拘捕18人(21至33歲)。

商罪科總督察鄧國軒表示，近日發現一個本地詐騙集團，以提供高回報低風險的倫敦金投資計劃作招徠，在尖沙咀租用一個商業大廈單位作「Cold call」傳銷電話中心，警方已確定至少13人上被騙取約630萬港元。調查發現該集團今年初開始運作，在網上開設一個公司網頁，聲稱提供不同的貴金屬投資服務，塑造集團為一間正當的投資公司。

集團亦聘請一些毫無投資或金融背景人士為投資經紀，利用街頭問卷或者「Cold call」接觸市民，開始時騙徒會訛稱進行問卷調查，從而取得市民基本個人資料、甚至過往的投資經驗。其後，騙徒會再聯絡受害人，並介紹投資倫敦金或者貴金屬資料、及提供一些標榜高回報低風險的虛假倫敦金投資計劃誘使受害人。

當受害人表示感興趣，騙徒就會叫受害人將金存入指定戶口、或以支付現金的方式以作開立投資戶口的資金，騙徒又會提供一個網頁，聲稱受害人可以授權他們於交易平台進行投資，而且於該網頁可對自己的投資作出檢查及控制。不過，該個所謂的投資網頁實際上是虛構，與實際投資完全無直接關係，即是騙徒根本就無幫受害人作出任何投資。當受害人希望拿回金錢時，騙徒就以不同藉口拒絕。

警方經過財富調查，發現該公司由一些完全不清楚該公司運作的人誘使成立，集團收取受害人騙款的指定戶口都是傀儡戶口，戶口持有人根本對有關業務一無所知。所謂的投資，其實所有金錢都會由有關的傀儡戶口存入集團成員、和經紀的個人戶口，並沒有作出任何投資，騙取的金錢會直接以轉帳、現金、支票形式，直接過戶到集團成員或者倫敦金公司職員的個人戶口。商罪科成功鎖定該詐騙集團，7男6女(23至65歲)受害人涉款5萬至160萬港元不等，總損失約630萬港元。

上周四，警方成功瓦解該詐騙集團，在尖沙咀區集團的寫字樓、以及九龍、新界多個處所，以 涉嫌「串謀詐騙」 及「洗黑錢」罪名，拘捕17男1女，當中包括2名公司董事及多名骨幹成員，他們為中層管理人及投資經紀、以及傀儡戶口持有人。警方亦搜查集團位於尖沙咀區大約1,000的寫字樓，檢取電腦、含有虛假陳述投資經紀講稿、開戶文件、數簿、以及一些可訛稱為金融服務專業人士的虛假證書和獎座，同時凍結2個本地銀戶口超過220萬港元贓款。

商罪科女高級督察黃皓寧呼籲，市民收到來歷不明電話、或者在街頭被人邀請做問卷調查要小心，不要向陌生人披露太多個人資料、以及透露個財務狀況，以免受騙。