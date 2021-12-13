郭卓堅指設口岸投票站違憲　官稱毫無理據駁回司法覆核申請

「長洲覆核王」郭卓堅在本月初入稟高院申請司法覆核，指政府在3個邊境口岸設立投票站，供身處內地的選民在本月19日立法會換屆選舉投票，做法違反《基本法》。高院原訟庭法官高浩文在收到其申請後，立刻要求律政司呈交書面回應。法官參閱律政司回應之後，認為毋須開庭，便可斷定郭的論點並無可議之處，因此於今天（13日）直接頒布判詞，拒絕發出訴訟許可受理此案。

申請人郭卓堅指，選民登記在今年7月已經結束，但政府開放在內地的人士在12月登記後投票，應被判處無效。法官於判詞回應指，郭把選民登記和登記使用口岸投票站兩件事混淆。此外，郭指口岸投票站不准公眾監察點票是違反《基本法》，法官認為是錯誤理解法律。法官首先指出，候選人是有權派代表到口岸投票站監察點票。另一方面，容許公眾及傳媒在票站觀察點票過程，並不是法定權利，只是選舉主任酌情准許；不准許亦非違法。

郭卓堅最後一項論點，指港府沒有在台灣制訂相類措施，讓在台港人投票，是港府不確認台灣是中國一部分，指港府違反《港區國安法》。對此點法官回應指，法律規定投票站必需設在香港特別行政區內，根本不可能在台灣設置票站。至於港府安排的3個口岸票站，郭亦無提出在選址上有何問題。綜合上述論點，法官認為郭所舉的論據無一成立，因此拒絕批出訴訟許可。

案件編號： HCAL 1635/2021