首10個月錄逾1.5萬宗騙案　電話及網上情緣尤甚

監警會今日(13日)舉行公開會議，由警方詐騙協調中心匯報香港騙案情況。警方表示，今年首10個月錄得15,636宗騙案，較去年全年的15,553宗，稍稍增加，形容案件有持續上升的情況。其中電話騙案和網上情緣騙案特別嚴重，前者今年首10個月達827宗，損失金額高達7億港元，而後者同期則錄得1,369宗案件，涉及逾4億港元。

警方表示，今年首10個月的15,636宗騙案，佔全港同期總罪案的53,340宗達3成數字。當中電話騙案主要分為假冒官員騙案和猜猜我是誰的手法，前者有464宗，損失金額達6.8億，後者則有361宗，損失金額接近2,000萬港元；而受害人大部分為老人家和內地學生。

投訴警察課向監警會匯報今年首11個月的投訴數字，其中須匯報投訴有1,312宗，較去年同期的1,048宗，增加約25.2%。當中投訴最多的種類為行為不當或態度欠佳達493宗，佔總數約37%；疏忽職守則有696宗，佔總數約53%。

至於去年同期相比，疏忽職守只有409宗，行為不當或態度欠佳則有353宗，反映今年投訴有上升情況。監管處處長林曉彤表示，由於今年前線警員回復巡邏任務，較多向市民接觸，截停搜查同樣增加，可能因此引起投訴。