舊機當新機賣　旺角手機舖店員被海關拘捕

旺角一手機零售店店員涉嫌在手機銷售過程中作出虛假聲稱，以舊手機當新機賣，又訛稱店舖為涉事手機品牌的認可分銷商，違反《商品說明條例》，香港海關遂於今日(13日)採取行動，拘捕該名29歲男店員。

海關於今年11月接獲一宗舉報，指旺角先達廣場一間手機零售店，有男店員涉嫌在銷售智能手機過程中作虛假聲稱，以舊的智能手機充當全新產品出售，為博取顧客的信任，該店員更稱店舖為相關手機品牌的認可分銷商。該顧客不虞有詐，購買後發現該手機操作有異常，螢幕及配件有損耗，懷疑並非全新手機，遂向海關舉報。

經詳細調查後，海關發現該手機出售予受害人前曾被開啟，即並非全新的手機，海關亦發現該店舖並非該手機品牌的認可分銷商，海關遂拘捕該店員。海關暫時只發現一名受害人，而該受害人以2,800港元購入手機，只比全新零售價便宜少許。

海關呼籲市民應光顧信譽良好的商戶，購買商品前應仔細檢查，如有懷疑，要即時向店方查問及求證，亦需檢查單據與購入商品資料是否相同，要好好保存單據。市民如懷疑有商戶違反《商品說明條例》，應立即向海關舉報。