信保局「百分百信用限額提升計劃」再度延長　至明年6月底

至上月底，該計劃已為累計總值約158億港元的貨物提供保障。

為支援本港出口商在新冠肺炎疫情下拓展市場，渡過目前難關，香港出口信用保險局今日(13日)宣布，第3度延長「百分百信用限額提升計劃」，至明年6月30日。當局於2020年6月8日推出該「提升計劃」，曾兩度延長有效期至今年6月8日及12月31日。

該計劃包括增加每宗買家信用限額1倍，上限至保戶申請的金額、500萬港元保單上限或1億港元，以較低者為準；涵蓋計劃推出時有效的信用限額，以及計劃期間成功獲得審批的信用限額等措施。根據局方資料，截至上月底，逾11,600個信用限額獲提升，為逾1,700保單持有人提供約150億港元額外保障，亦為累計總值約158億港元的貨物提供保障。

另外，信保局將推出《施政報告》提及的3項長期措施，當中包括明年初以試行形式推出「出口信用擔保計畫」、明年實行「彈性賠償率安排」，以及本月快將推出的加強版網上信用保險自助服務平台。