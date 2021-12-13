G.E.M.與前經理人互控　要求准許內地律師解釋演藝界慣例被拒

歌手G.E.M.（鄧紫棋，原名鄧詩穎）於2019年與前經理人公司蜂鳥音樂發生合約糾紛，互相興訟控告。案件今天（13日）在高院原訟庭再提訊。G.E.M.向法官申請，審訊時傳召一名內地律師，就她與蜂鳥所簽的合約之內容，解釋是否符合內地演藝界慣例。不過法官經考慮後，決定駁回G.E.M.的要求。

今天案件提訊前，法庭原本需要處理與訟雙方2項申請，其中1個是將法律責任和賠償金額2項爭議分開處理，不過蜂鳥與G.E.M.在開庭前達成共識，同意將審訊分2部分，先審議法律責任問題，因此毋須法官作決定。

至於第2項申請，則是G.E.M.要求傳召內地律師王軍，就案件提供專家證供。其證供將包括2大範疇，首範疇關於G.E.M.指控蜂鳥要求她從事違反內地法律與政策的活動，蜂鳥同意讓王軍就此議題提供專家意見。不過蜂鳥就反對讓王就第二個範疇，即合約內容有否違反行演藝界行規作供。

據G.E.M.一方律師表示，王軍對處理內地演藝界及藝人合約有豐富經驗，執業15年間曾在逾300項影視項目提供法律上協助，及曾代表紅星張學友、劉德華、梁朝偉、謝霆鋒等處理法律事務。不過法官經考慮後，最終決定不批准王在此方面作供。法官指出，王僅作為法律從業員，不能對合約在演藝行圈的商業計算、及對當事人的利弊提供有用資料。而且王的專業範疇在內地法律，而G.E.M.在2014年與蜂鳥最後一次續約時，仍主要是香港歌手，正準備進軍內地市場。王對內地行規的意見，亦未必與本案爭議相關。因此法官決定，不准王在這方面作供。

案件編號： HCA 542,600/2019