助銜接國內海外大學　調查指85%內地家長願送子女來港升學

香港正經歷大規模移民潮，不少本地學生退學及赴外升學。不過，有升學移民機構今日(13日)公布》內地客戶送子女到港升學意向。調查結果顯示，有85%受訪內地客戶有意送子女到香港升學，63%考慮讓子女就讀大專之前便來港升學。有受訪者表明北區都會區增加送子女赴港。調查認為社會目前漸趨穩定，加上政府大力發展北部都會區及大灣區融合，預計往後會刺激更多的內地家庭來港。

美聯移民顧問在本月1至4日，透過通訊軟件「微信」，成功訪問390名內地客戶的子女在港升學意向，當中大部分人持有香港投資移民身份，小部分屬有意移居香港；整體約30%人在港居住，70%人則在內地居住。調查顯示，有85%受訪者表示如有或育有子女將考慮送他們到港升學；表示不考慮則佔15%。朱恩賢認為調查結果屬意料之內，因內地人一直喜愛香港教育環境及認受性高，對日後銜接國內或海外大學有幫助，故提早安排子女到港升學。

調查又指出，36%受訪者表示考慮讓子女於大學或大專階段到港讀書；30%表示會於中學階段來港就讀；小學及幼稚園階段則分別有17%及16%。另外，有26%表示入讀津貼及直資學校，53%選擇國際學校，21%有意入讀私立學校。朱恩賢指，投資移民香港的申請人需在港投資不少於1,000萬港元，形容該批客戶是較高質素，不過，相關政策已於2015年起暫停。

美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷表示，近年國內學生出國升學較以往困難，即使受到封關影響，「八大」錄取及獲批學生簽證來港的內地人數不跌反升，預計明年內地人對來港升學需求持續上升，將增長10%。