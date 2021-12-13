廣發電郵斥助理教授英文差　留學台灣港生被判賠7萬新台幣

一名香港芮姓學生2018年赴台攻讀高雄醫學大學心理學系碩士期間，修讀蘇姓助理教授兩門課程，但他不滿對方不用全英文上課，廣發電郵給校長等117名教職員投訴，指摘蘇男英文差。蘇男得知後怒告他損害名譽，高雄地方法院認為，芮大量發電郵羞辱蘇男屬故意貶抑，判芮需賠償7萬元新台幣(約1.9萬港元)。

判決指出，芮選修蘇男的「心理衡鑑專題研究」和「諮商與心理治療實務專題研究」兩門課程，因見對方使用中文授課，未能用英文說明，讓他很難理解上課內容，便向校方投訴，質疑蘇男的英文程度低，還向學生申訴評議委員會提出申訴，向校長、教務長、系所教授等發電郵批評蘇男等。

蘇男提告指，芮廣發電郵給逾百人，甚至傳給香港辦事處，更用「Poor English 」、「你的英文很爛」等字眼侵害其名譽，索償50萬元新台幣(約13.8萬港元)，並要求被告在4家報紙頭版下方刊登道歉啟示。芮向法官喊冤，辯稱他是對考題及出題者有意見，是蘇男自己對號入座。但蘇男強調，就算芮對該課程內容及評分方式有不滿或任何意見，都可以提出討論或改善。

高雄地方法院認為，芮的電郵內容提及因未能聯絡蘇男，已發出超過百封電郵，而且提醒了他超過22次；相關訊息均指名道姓，並非客觀討論蘇男的英文能力，而有貶低其社會評價之意。法官審酌雙方財力，判芮賠償7萬元新台幣，不需登報道歉，全案可上訴。