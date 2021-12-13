33%腦癎患者失業　家屬長期照顧現財政壓力精神崩緊

現時全港約有6萬人患有腦癇症，外界對此病又俗稱「發羊吊」。根據香港大學醫學院腦神經內科團隊收集相關病患的問卷調查所得，發現受訪的腦癎患者當中，失業人口竟佔33%，受訪者中更有39%擁有大學以上學歷，有患者家屬表示有財政及精神壓力。

為了解香港腦癇症患者的就業狀況，研究團隊於2019年向年齡介乎16至65歲的腦癇症患者進行就業狀況問卷調查，成功收集到138份有效問卷。研究發現全腦性腦癎，俗稱大發作(即病情較嚴重)，即患者會四肢抽搐、暈倒、口吐白沫只佔11%；反而病情輕微的局部性腦癎，俗稱小發作，則達77%。後者多會出現數秒至3分鐘的無意識行為，如重複咀嚼及搓手等。

腦神經科專科醫生張錫坤醫生指，其實無論大發作或小發作，腦癎患者均面臨求職困難問題，33%受訪者呈失業狀況。而即使受訪者當中有接近39%有大學以上學歷，但有36%受訪者平均月入少於5,000港元。因此，不少患者的家人會面臨財政上的壓力，長時間照顧亦使他們精神崩緊。

張指曾認識數位病患擁有高學歷及專業資格，卻因為大眾社會偏見，最終只能從事低收入的文職工作。因此，他促請企業及政府合力促進一個對腦癎友善及共融工作間。

今年55歲的趙康杰表示，腦癎伴隨自己已39年，亦曾為此於求職路上碰壁。除了希望僱主大眾能對病患的接納外，他認為樂觀心態的調整亦是相當重要的，曾目睹不少病友及其家人，將病況及覆診癮藏，最終精神壓力爆煲。因此，他建議情況許可的話，患者不妨打開心窗，向同事僱主直說自己狀況。