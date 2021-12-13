研放寬祖堂地出售門檻　沈豪傑籲建屋後賠單位改善管理

本年度《施政報告》曾提及釋放新界祖堂地，以增加土地供應。而政府及後亦成立檢討祖堂事務工作小組，該小組於上周五(10日)舉行第一次會議，以檢視《新界條例》下有關祖堂的管理事務，並就加強祖堂管理的方向交換意見。檢討祖堂事務工作小組成員沈豪傑今日(13日)表示，雖然暫不可透露會議內容，但他個人認為除祖堂地出售門檻外，亦應留意需要改善祖堂地的管理，例如可參考業主立案法團或《公司條例》等。至於賠償方案方面，他則指比起金錢賠償，建議政府可在建成樓宇後，正接撥出小部分合理比例的單位予祖堂地的原業權人。

沈豪傑表示，目前外界一直集中於討論修訂《新界條例》以放寬祖堂地的出售門檻，但他認為即使修訂條例後，並不等於能夠成功釋放祖堂地，因如修訂至得到80%的業權人同意便可出售，他認為80%不低，仍是一個難以達成的大共識。沈續指，除出售門檻外，亦應注意改善祖堂管理，因祖堂地的管理涉及家族問題，容易有爭議，甚至出現管理不透明的情況，但他認為可以參考業主立案法團或《公司條例》等的方式，雖不可直接搬字過紙，但能「有啲規矩，定期有通知、有報告」。

對於賠償方案，現時根據《收回土地條例》所列明法定的收地賠償機制，徵收新界土地時會提供一套「特惠補償制度」，供業權人選擇。政府會按制度視乎農地位置及新發展區的距離，將之分成甲、乙、丙、丁四級，賠償按次遞減。

沈豪傑坦言，此制度並不公平，不過是政府需要收地時所訂明的賠償方案，部分賠償價格甚至與市場脫節。他認為比起金錢上的賠償，可以直接賠償祖堂地用以建屋後的部分單位予業權人，「可以小部分合理比例畀返居民(業權人)」，對此方案他表示「好願意同政府傾」。

沈豪傑是立法會新界北選區的候選人，同區參選的有張欣宇、劉國勳及曾麗文。