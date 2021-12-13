本港首錄2宗英國輸入Omicron個案　累計增至7宗

本港再錄得omicron變種病毒個案！衞生防護中心今日(13日)公布，昨日確診的2宗英國輸入個案，涉及62歲男病人和50歲女病人，上周五(10日)從英國經航班CX252抵港，於抵港時在機場確診，均已接種新冠疫苗，根據衞生署公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認2宗個案帶有Omicron。香港至今共錄得7宗涉及Omicron的個案。另本港今日錄得2宗輸入個案，初步個案少於10宗。

衞生防護中心表示，新增的2宗Omicron個案，他們為家人，沒有病徵，入院後於本月10日進行的檢測CT值少於30，即病毒量不低，有抗體。除上述個案外，本港早前已錄得2宗與南非相關，2宗與尼日利亞相關，另外1宗與美國相關的Omicron個案。中心指7宗涉及Omicron的個案均於香港國際機場禁區或指定檢疫酒店確診，因此沒有出現社區傳播。中心會採取最嚴格的防控措施，防止該變異病毒株流入本地社區。

另外，今日新增的輸入個案涉及2名分別為50及75歲的男子，一人從坦桑尼亞、南非及肯尼亞經卡塔爾來港，一人從巴基斯坦經阿拉伯聯合酋長國來港。其中一宗涉及變異病毒株的感染，另一宗的變異病毒株檢測結果待定。至今本港個案累計12,491宗。