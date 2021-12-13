警落實39項監警會建議　首11個月接1312宗投訴　按年增25%

獨立監察警方處理投訴委員會(監警會)今日(13日)舉行公開會議，投訴警察課向監警會匯報今年首11個月的投訴數字，其中須匯報投訴有1,312宗，較去年同期的1,048宗，增加約25.2%。當中投訴最多的種類為行為不當或態度欠佳達493宗，佔總數約37%；疏忽職守則有696宗，佔總數約53%。

至於去年同期相比，疏忽職守只有490宗，行為不當或態度欠佳則有353宗，反映今年投訴有上升情況。監管處處長林曉彤表示，由於今年前線警員回復巡邏任務，較多向市民接觸，截停搜查同樣增加，可能因此引起投訴。

對於兩類投訴數字增加，監警會主席王沛詩表示，由於去年新冠疫情影響，可能前線警員和市民接觸減少，限制聚集的情況或而令警員被投訴的情況下跌，而今年數字雖然回升，但和前年對比仍是下跌。她又指，任職警員的教育程度提高亦是投訴較前年下跌的原因，現在不少做「PC(警員)」都是大學畢業生，「隨着教育提升，讀得多書就識多點事，訓練會好些」；又指現時到處都有攝錄機，幫助爭拗減少。

警方向監警會匯報52項建議，已有39項達成，其中最新達成為安排律政司的2名司法人員，協助警方行動時提供法律顧問工作。監警會秘書長梅達明表示，其餘13項尚未完成改善，部分有關為武力使用指引，例如暴動下警員如何應對守則；使用催淚煙或胡椒噴霧時的使用守則等。

其中一項已完成檢討建議為999報案中心的接聽負荷量，他指警方其後已改善有關情況，日後若有海量電話致電報案中心，市民等候期間，警方會有預設電話錄音告訴市民已知當日發生某些重大事故，讓報案人明白毋須再等候接通；並且警方亦會在此情況下成立專責小組，安排人員分流接聽電話。梅表示，當晚3小時內有3.3萬個電話報案，即使警方如何改善，任何機構都不可能負擔如此多電話，並批評當日有人網上呼籲「打爆」電話的行為。

王沛詩被問到是否將會出任香港大學校委會主席一職，她未有正面回應，但稱自己立場是「serve(服務)香港」且獨立公平公正，無任何牴觸。對於所擔任的公職是否過多，王又指「如果是大問題，我不會做」，加上「做公職很多年，覺得自己做到的、有貢獻的，我會盡量(做)，因為香港是自己屋企。」