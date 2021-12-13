政府認可墨西哥蒙古等5地疫苗紀錄　已打針港人周三起可返港

新冠肺炎疫情未平，港府今日(13日)公布，將認可老撾、墨西哥、蒙古、阿曼和卡塔爾當地政府發出的新冠疫苗接種紀錄，作為曾逗留A組指明地區(高風險)的香港居民之認可疫苗紀錄，另外亦將接受曾逗留A組指明地區的港人，持薩爾瓦多所發出的疫苗接種紀錄登機來港。相關安排將由本周三(15日)凌晨零時起實施。

新增的認可疫苗接種地區包括目前屬A組指明地區的墨西哥，當地政府發出並符合指定格式疫苗接種紀錄的港人，可從A組指明地區登機來港，而所接種的疫苗必須列於港府的認可新冠疫苗列表。至於老撾、蒙古、阿曼和卡塔爾雖然目前並非A組指明地區，但有關安排可便利持該等地區相關主管當局發出並符合指定格式疫苗接種紀錄的香港居民，從A組指明地區登機來港。

此外，政府早前宣布接受歐盟新冠數碼通行證機制下認可的疫苗接種紀錄，作為從高風險A組指明地區登機來港所要求的認可疫苗接種紀錄。歐盟最近宣布在該機制下，認可由薩爾瓦多發出的疫苗接種紀錄等同歐盟成員國發出的疫苗接種紀錄，故政府亦將由本周三凌晨零時起接受薩爾瓦多發出的疫苗接種紀錄為認可疫苗接種紀錄。