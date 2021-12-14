天津錄Omicron　當地未被剔出容許免檢抵港名單

新變種病毒Omicron擴散各地，內媒昨日（13日）報道，天津於本月9日錄得內地首宗Omicron輸入個案。東網向政府查詢本港對從天津抵港人士的檢疫政策會否因Omicron疫情而有所變化，當局回覆指天津錄得Omicron輸入個案不代表當地有社區爆發。截至本月12日，港府公布的最新來港易及回港易不適用地區名單中，仍未包括天津在內。換言之，身處天津人士仍可免檢疫來港。

多國錄得Omicron確診，港府早前將一旦錄得相關確診的國家納入高風險地區名單，規定只容許已完成接種新冠疫苗的港人從當地回港，並需抵港後坐21天疫監。

現時港府對從內地抵港人士則採取另一套檢疫政策，內地居民可透過來港易計劃免檢疫來港，而身處內地港人則可以經回港易計劃免檢疫來港。但港府會參考內地衞健委公布的疫情高中風險名單，來制定來港易及回港易不適用地區名單，從名單上抵港人士則需坐7天或14天疫監，已打針者疫監期較短。

因應天津爆出Omicron輸入個案，東網翻查港府公布的高風險地區名單，以及來港易及回港易不適用地區名單，發現該兩個名單截至昨晚仍未將天津納入在內；而內地衞健委的高中風險名單內亦未見有天津。

食物及衞生局回覆東網查詢時表示，留意到有報道指天津市發現入境人士確診，經全基因組測序分析確定為Omicron變異病毒株。港府留意到該個案是在入境閉環管理的措施下檢測所發現，相關閉環管理輸入個案亦不代表有社區傳播。

該局又指，本港與內地及澳門三地在聯防聯控機制下，疫情防控措施一致。「回港易／來港易計劃下的暫不適用風險地區名單」上所列的地區，亦會參考國家衞生健康委員會所列的風險地區而定。港府會繼續密切留意相關地區的疫情發展。