港府擬引氫能巴士助減碳排放　新巴城巴稱需修例配合

為減少碳排放，港府擬引入氫能巴士。新巴城巴母企匯達交通行政總裁譚利民表示，會積極配合政府相關願境，但他指政府必須修改法例才可以使氫能巴士在港使用，並且需解決現時氫氣未有隱定供應等限制，故認為難以短期內引入氫能巴。另外，全港首輛雙層電動巴士將於明年1月開放公眾參觀，之後會在啟德一帶試行。

譚利民指，為配合政府碳中和政策，新巴城巴會引入零排放巴士，氫能巴士與電動巴士雙軌並行。他指，氫能巴士的續航力接近傳統燃油巴士，更比電動巴士好，而氫能巴士排放的只是小量水滴，笑言乾淨程度達到「甚至有人會飲用」，他亦曾協助倫敦引入單層氫能巴士，憶述成效良好，只需將安裝在巴士頂的氫氣氣瓶裝滿一半，氫能巴士便可行走一天，英國與歐洲亦在近年引入雙層的氫能巴士。

但他指，港府雖成立專責小組，惟現未有與氫能巴士的相關法例配套。他舉例指，根據《危險品(一般)規例》，氫氣屬危險品，只可轄免5公升氣體，否則要申請有關的危險品牌照，而載有危險品車輛是禁止駛入隧道，因此港府需要修例豁免，否則氫能巴士難以在港載客。他又指，本港未有隱定的氫氣供應，但現時本港煤氣有混合氫氣，他們正與相關企業商討供應。

待新能源巴士普及前，兩巴正與環保署商討在現行歐盟4期、5期柴油巴士的排氣管上安裝過濾器，令排出的廢氣達歐盟6期柴油巴士的質素，近乎零排放。