未通關客量低　月蝕2500萬　新巴城巴倡定期檢討票價

疫情重挫本地運輸業，財困纏身的新巴城巴業務仍未有起色。兩巴母企匯達交通行政總裁譚利民接受本報專訪時指，兩巴目前每月虧蝕達2,500萬元，財務持續入不敷出，反映營運模式下難以維持業務及長遠發展，尤其屬收入命脈的機場路線，在疫情下客量跌逾40%，蝕到入肉。譚利民承認救亡迫在眉睫，指現時車費過低，形容「港島搭車平過買蛋撻」，認為長遠有必要定期檢視加價，又建議政府向專營巴士提供補貼。

匯達交通去年購入新巴城巴，接管業務剛滿一年，譚利民指新冠疫情未過，兩巴的財政狀況仍然嚴峻。為維持現有業務，股東今年已額外注資3.37億元，惟目前每月虧蝕仍多達2,500萬元，形容財務現況是「unstainable（不可持續的）」。

譚利民指，客量急劇下降導致兩巴長期入不敷出，兩巴整體客量近期跌14%，其中城巴機場及北大嶼山路線，跌幅達42%。「本港已逐步恢復常態，然而受外遊限制影響，該批路線以往表現最好，收入能補貼其他業務開支，但目前成為最差路線。這是未曾預料發生的，復原相信需要幾年時間」。城巴其餘港島及過海路線則跌14%；新巴客量則跌7%；8成港島路線正處於虧蝕。

翻查業績顯示，新巴城巴去年客量暴跌27%下，稅前虧損達8.13億元，即使計及政府保就業計劃津貼5.51億元，全年虧損仍達2.62億元。譚利民指，財困問題須短期內尋求解決，並列出定期加價、政府補貼，及額外投資三大方向。相關方案正與政府商討中，暫無具體定案。

就新巴城巴今年初獲政府准許分階段加價12%，4月起先加8.5%，餘下3.2%加幅將於明年1月2日起生效。譚利民透露，公司暫無意再申請加價，但坦言現時巴士票價水平，相比英國倫敦、美國紐約、新加坡等大城市，低得令人難以置信，「港島路線平均車費4.8元，比一個蛋撻還要便宜」。

譚利民重申新巴城巴過去12年僅加價兩次，個別路線已凍價24年，兩巴正處理上手營辦商所遺留的問題。他以坊間的咖啡連年加價為例，巴士公司在確保業務健康及穩定的前提下，市民需有心理準備加價恒常化。

譚利民又稱，本港巴士營運環境獨特，完全商業化，無公營巴士，建議政府可向專營巴士營辦商提供補貼。他又認為新巴城巴長遠需增加額外收入來源，例如參考港鐵做法，以鐵路加物業模式營運帶來豐厚收益，可支持業務發展。另外，城巴機場及北大嶼山路線、新巴的現有專營權將於2023年屆滿，公司仍積極研究兩巴合併。