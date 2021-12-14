服務公立醫院逾卅載　廣華顧問醫生獲傑出獎

廣華醫院內科及老人科顧問醫生、中央腎科委員會主席麥肇嘉服務公立醫院34年，其中27年都在廣華醫院渡過，無論是臨床工作，抑或是行政工作，都有所涉獵，今年更榮獲最傑出員工獎。年屆退休之齡，麥肇嘉醫生表示，從事行政工作，難免會減少與病人相處的時間，故他將於明年1月回到廣華專科門診做兼職醫生，延續行醫的熱情。

過去24年，麥一直為腎科病人爭取最好的治療，包括引入比傳統剖腹術更精準的「腹腔鏡植入術」、推展「腎臟配對捐贈先導計劃」，以及引入新一代家居血液透析儀器，該儀器體積更小、操作更簡單，病人學習操作的時間由3個月縮短至2星期。麥形容「操作洗血機猶如開車，考驗手、眼、腦協調，新儀器更易操作，病人也會更有信心」。先導計畫去年展開，初期有20個名額，後年會評估成效。

談及廣華醫院重建，麥指第一期已竣工，料最快明年年底可逐步遷入。他樂見新醫院將更貼近病人的需要，例如增加腫瘤科及傳染病科的配套；增加洗血的「水喉位」至逾40個；同時加入日間醫院的元素，分開處理住院和日間病人等。

麥坦言，過去曾有人向他挖角，但他特別喜歡公立醫院的團隊精神及與病人互動，所以退休後也會繼續做兼職醫生。認識麥超過20年的腎病患者梁太分享，8年前她每周都要洗血，卻適逢留學英國的女兒大學畢業。當地因她帶有乙肝病毒，無法提供獨立的洗血機，結果麥醫生動用留英受訓時累積的人脈，說服當地的醫院作特別安排，讓她得以飛到英國見證女兒畢業，令她十分感動，指「麥醫生繼續行醫，是病人的福氣！」