東方日報A1：避睇急症拖累病情　疫下死亡率升

新冠肺炎疫情肆虐逾年，除影響市民日常生活外，更影響本港急症室的求診數字及長期疾病患者的死亡率。有研究發現，在疫情爆發初期，全港陷入恐慌之際，去年首8個月的急症室求診數字，比未爆疫情的2019年同期跌27.4%，但期內本港死亡率卻上升0.9個百分點。市民害怕入醫院會染疫，繼而需要隔離，避睇急症，最終拖累病情。研究團隊表示，雖然疫情下患者保持社交距離重要，但患者應及時尋求適當醫療救助，又建議政府設諮詢渠道為病人需否到急症室求診提供適當意見。

香港大學李嘉誠醫學院急症醫學部聯合藥理及藥劑學系、護理學院、家庭醫學及基層醫療學系、港大醫學院醫衞大數據深析實驗室和醫院管理局，進行了一項全港調查，針對有關疫情期間病人使用緊急救護服務和死亡率的影響，把全港18家公立醫院急症室於疫情期間的求診人數及相關死亡率，與疫情爆發前作比較，結果發現去年首8個月急症室求診數字按年下降了27.4%，但本港死亡率卻由2019年的2%上升到去年的2.9%。

研究又指，年齡超過45歲的患者死亡率明顯較高；而癲癇、下呼吸道感染（肺炎）、氣道疾病、糖尿病、精神疾病、慢性腎病、外傷、冠心病、中風、癌症和敗血症患者的死亡率也有明顯增加。

港大醫學院急症醫學部臨床助理教授衛家聰表示，出現此現象或因公眾對染疫、接受隔離與家人和朋友分開，或不必要地佔據醫院床位均有所恐懼；而政府和媒體又強調對疫情的擔憂，有機會令患者延遲求醫；更有部分人可能因為擔心公共醫療系統會超負荷，因而避免到急症室求醫。研究數據亦顯示，老年患者和慢性病患者的死亡率有所增加，可能是由於延遲就診和避免住院所導致。

港大醫學院醫衞大數據深析實驗室助理教授黃兢浩表示，研究結果可為政府在疫情期間如何優先協助高危群組提供建議，例如在保持社交距離下，設立具專業認可的電話諮詢中心，或在線諮詢平台，來協助對患者分類，並對病人是否需要到急症室求診提供及時和適當的建議。

港大醫學院急症醫學部主任、急症醫學臨床教授譚偉恩則表示，醫護人員應教育患者了解他們自身病情的嚴重性，並鼓勵患者及時尋求適當的醫療建議。

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