中環奪命車禍菲傭涉危駕　公會：外傭駕車須與家務有關方獲特批

中環上周五(10日)發生車輛溜後車禍，一輛私家車由卑利街「長命斜」直衝百米，造成1名外籍女子死亡，另有7人受傷。懷疑涉案的菲律賓籍女傭被控危險駕駛引致他人死亡，案件押後至明年4月7日再訊，期間被告獲准保釋。香港僱傭公會主席陳東風回應指，外傭如果要在香港駕車，必須先向入境處申請特別許可，並證明駕車的職務與主要家務職責有關，例如照顧小孩等，如果是接送僱主上班或消遣，並不屬許可範圍。

陳批評，雖然入境處訂下的限制很嚴格，但執法寬鬆，入境處過去5年都未有作出任何檢控，有僱主仍聘請外傭充當司機，毋須做家務，做法過火，可能有法律責任。

根據資料，2020年有1,875宗外傭駕駛汽車職務特別許可的獲批申請，而今年截至10月有1,704宗申請。至於外傭的簽證申請獲批數字方面，2020年為274,124宗，今年1月至10月則有341,104宗。如外傭違反相關特別許可的條款或在沒有特別許可的情況下擔任駕駛職務，均屬違反逗留條件。根據《入境條例》，一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁2年。