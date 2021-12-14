通關配額未定　港府稱計分制實施困難　促市民自律讓予需要人士

新冠肺炎疫情令中港往來受阻近2年，近日政府預告快將公布恢復通關消息，並於上周五(10日)起開放申請「香港健康碼」系統。行政長官林鄭月娥今早(14日)在行政會議前表示，截至今早9時共有44萬名市民申請港康碼，暫時有15萬個帳戶已啟動，她重申市民不需急於申請。

林鄭表示，政務司長李家超今日率領保安局、食物及衞生局、創新及科技局等相關局長及官員前往深圳，與內地官員舉行對接會議，商討開通陸路口岸的通關安排。她認為會議有助保安局評估口岸承載力，決定何時重開已關閉的口岸。另外，她指通關配額及分配方式仍未有定案，但除工商界人士外，亦會向有需要市民分配配額，呼籲市民以公民精神，在通關後優先將配額留給有實際到內地需要的人士，因為由政府以計分制分配十分困難，只會造成混亂。

她續指，已指示食物及衞生局研究放寬市民接種第3劑由內地及德國研發的復必泰疫苗，除需要接種2劑疫苗，經過指定時間外不再分優先群組，專家委員會將盡快開會研究，政府目標是明年1月初擴大接種安排，而本港目前已接種26萬劑第3劑疫苗。

另外，她指本港目前錄得7宗Omicron變異病毒株輸入個案，全部在機場檢測待行期間，或檢疫期間截獲，並無迹象顯示Omicron病毒流入社區。