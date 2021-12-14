警旺角搗釣魚機賭場　拘負責人及2男女賭客

旺角警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，昨日（13日）下午展開代號「蓄勢」 的反非法賭博行動，突擊搜查旺角砵蘭街328號一個單位，搗破一個非法釣魚機賭場。

警方於單位內拘捕一名姓蔡(44歲)本地男子，涉嫌「管理賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）；另外一名62歲本地男子及一名53歲本地女子則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。他們已獲准保釋候查，須於本月下旬報到。

行動中，人員一共檢獲五部釣魚機、一部射擊遊戲機、一批遊戲卡、讀卡器及賭款約1,800港元。

犯罪分子所經營之非法賭場位於民居附近，其衞生情況非常惡劣，並對附近民居造成極大滋擾。警方會繼續進行相關的執法行動，打擊有關非法活動及提升區內治安。

新冠肺炎疫情持續近2年，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。