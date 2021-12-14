Omicron將取代Delta成主流　何栢良：需提升英國風險級別

新冠肺炎疫情肆虐全球，近日出現的Omicron變種病毒更令人人心惶惶。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，根據英國的數據所示，感染Omicron變種病毒後的重症個案雖不多，但仍難以斷定其嚴重性，又認為Omicron變種病毒將在短時間內取代Delta成為世界主流的新冠病毒。至於近日內地發現的首宗Omicron感染病例，何相信對港影響應較少，但仍認為本港需加強外防輸入，把英國列為需要加強監測的A組指明地區。

何栢良指出，據英國數據顯示，雖然感染Omicron變種病毒後患有重症的個案並不算多，但當地大部分染疫人士為已接種疫苗的年輕人，故目前實在難以斷定Omicron變種病毒的嚴重性。何又稱，隨着外國感染Omicron變種病毒的個案數目飆升，加上臨近聖誔節，相信未來兩個星期Omicron變種病毒的傳播速度將會變得更快，預計短時間內Omicron變種病毒將會取代Delta成為世界主流的新冠病毒。

何栢良續稱，香港應加強外防輸入，尤其應盡快把英國列為需要加強監測的A組指明地區，當局亦應為疫苗訂下有效期限，例如可以考慮制訂規定，若市民未能在有效期內按時間表打第3針，進入場所將會有所限制，可有助推動疫苗接種。

對於內地發現首宗Omicron變種病毒感染的病例，何栢良則認為，內地目前實施嚴格的防疫規定，能夠有效預防病毒輸出，過去即便有省市爆發疫情，但從來沒有個案經「回港易」或「來港易」走入香港，故相信內地為有限度的本土個案，對香港的影響不大。