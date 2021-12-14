O記偵破暴力犯罪團夥拘10人　檢高壓氣槍及煙霧彈發射器

警方有組織罪案及三合會調查科日前展開代號「拓宇」的執法及拘捕行動，針對無牌管有槍械、藏有攻擊性武器、戰略物品、及無牌管有無線電通訊器。警方早前經情報搜集及展開深入調查，鎖定一個潛在暴力及犯罪團夥，相信有人將槍械及武器儲存於倉庫內。而較早前，香港海關在機場貨運站截獲由犯罪團夥郵購的一枝預壓式高壓氣槍。警方其後於本周日(12日)及昨日(13日)，在全港多處搜查10個住宅及2個貨倉，共拘捕10人。

行動中，警方檢獲大量涉改裝的氣槍，氣槍的槍口動能，疑超過法定標準2焦耳。警方亦檢獲11枝預壓式高壓氣槍，其威力與真槍不相伯仲。另外，警方檢獲氣樽、氣泵、約6700發不同口徑的高壓氣槍鉛彈、1 個煙霧彈發射裝置，一批軍用物資包括面具、濾罐、防彈板、對講機及斧頭等。

有組織罪案及三合會調查科警司陳昕表示，被捕的人士包括9男1女(21至46歲)，涉嫌無牌管有槍械、管有攻擊性武器、無牌管有無線電通訊器、無牌輸入或輸出戰略物品及無牌經營槍械。全部被捕人士被扣留調查，警方行動仍在進行中，不排除稍後會有更多人被捕。警方正調查物品的來源及用途，及追查是否有同黨。

有組織罪案及三合會調查科高級督察林欣鎏表示，行動中檢獲大量槍械及戰略物品，包括一枝由模型流彈發射器改裝而成、以氣體推動的煙霧彈發射器、190枝曾經改動的氣槍 、多把刀斧、6部對講機、9個防毒面具、5個濾罐、16塊軍用級別防彈板、11枝預壓式高壓氣槍、電動氣泵、氣樽、6700粒口徑由0.25至0.82的鉛彈。

調查顯示，曾經有暴力人士在過去2年暴力示威中，曾使用火藥及其他化學物品自製的煙霧彈，並使用以上改裝氣體推動煙霧彈發射器射向人群及執法人員，企圖破壞社會安寧。

林指出部分檢獲氣槍，超過法定兩焦耳，在《火器及彈藥條例》下亦會被視為槍械，警方軍械法證課將會詳細檢驗。

行動中檢獲一枝預壓式高壓氣槍，根據生產商官資料顯示，充滿氣之後可以達到4500psi，0.72口徑，比大多數的火器及槍械的口徑更大，可輕易粉碎建築磚頭。有海外用家在外地打獵時，於一定距離下將一隻成年鹿擊斃。

有組織罪案及三合會調查科總督察蘇志兵指出行動中檢獲以氣體推動的煙霧彈發射器，可以用作發射化學物品，附合香港法例第238章《火器及彈藥條例》的槍械定義。根據法例，除了真槍及發射化學物品的裝置外，超過法定2焦耳的氣槍、預壓式高壓氣槍、電槍、魚槍、魚叉亦屬受監管。

警方指部分被捕人士曾經積極參與兩年前的暴力示威活動，雖然不是已知的暴力組織，但檢獲大量殺傷力武器及高壓氣槍，不排除是潛藏社會的暴力組織。由於在過去一段時間曾發生孤狼式襲擊事件，警方非常關注該類暴力事件是否會死灰復燃，會繼續積極進行情報跟進。