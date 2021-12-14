銀行戶口借騙徒　兩失婚婦洗黑錢罪成判囚5個月

2名失婚婦人將銀行戶口交予騙徒，用來清洗從網上情緣騙案得來的騙款，她們否認串謀洗黑錢罪，經審訊後俱被裁定罪成，今早(14日)在九龍城法院被判入獄5個月。暫委裁判官葉成林接納2名被告或是網上情緣騙案受害者，但認為以本案性質而言，非監禁式刑罰並不合適，以半年監禁作量刑起點，考慮到由拘捕至案件審結歷時長達3年，故給予酌情扣減1個月。

2名被告依次是魏玲玲（47歲，超市店務員）和譚介雲（51歲，文員）。魏被控於2018年3月21日至11月28日，串謀Kelvin LEE處理中國銀行一戶口內的約49萬港元。譚則被控於2018年9月4日至11月15日，串謀Codecasa RICCARDO及其他不知名人士，處理滙豐銀行一戶口內的約50萬港元。

首被告代表律師今進一步求情指，首被告患憂鬱症，今年開始沒有工作，她已經知錯，冀法庭判處緩刑。次被告代表律師則稱，案中被告沒有犯罪得益，犯案時間短，涉案金額不高，同樣希望法庭以緩刑方式處理。不過，裁判官最終拒絕接納這項判刑建議。

據控方在審訊時播放兩名被告的錄影口供，首被告表示在網上認識了一名男子，兩人迅速發展成情侶關係。她是應對方要求，把自己的出糧戶口提款卡寄給對方，又將所得薪金全數交予對方。次被告則表示在社交網站認識了一名自稱身處馬來西亞、從事工程生意的美國男子。對方請求她借出戶口助他做生意，她遂先後開了兩個銀行戶口給對方使用。

案件編號：ESCC 2093/2020