調查指56%受訪僱主計劃未來3個月增聘員工　18%會縮減人手

有人力資源顧問公司今(14日)發布就業展望調查，經季節性調整的數據顯示，明年首季淨就業展望指數維持於正37%，反映較多企業計劃增聘員工。受訪的505名僱主中，56%人預計未來3個月內增加人手，25%表示來季會凍結員工數目，亦有18%人表示會縮減人手。

人力資源顧問公司萬寶盛華報告指，餐飲、酒店業、資訊科技及通訊媒體業，分別錄得較樂觀的就業展望指數。該公司大中華高級副總裁徐玉珊指，由於本港新冠肺炎疫情回穩，以及疫苗接種率相對較高，社會期待香港與內地恢復通關，疫情穩定刺激餐廳及酒店業僱主的招聘意欲。

另外，銀行、金融、保險、房地產業、教育、醫療保健、社會工作及政府行業，亦同樣錄得較樂觀的就業展望指數。徐表示，為把握疫情後的增長，金融企業致力發展數碼化和業務轉型以保持競爭力。隨着上市公司對環境、社會及管治績效披露要求提高，對有經驗人才的需求將繼續增加。

批發及零售業來季錄得正30%就業展望指數。徐表示，電子消費券計劃及疫情受控的因素下，香港零售額近月一直改善；香港與內地之間重新通關安排，亦可望進一步改善銷售，刺激僱主的招聘意欲。