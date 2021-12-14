感化令期間5度驗出尿液含大麻酚　前港腳卓耀國還押月底判刑

前港腳卓耀國於今年初向將軍澳健明邨2個單位及康盛花園1個單位淋紅油，分2宗案被控共3項刑事毀壞罪，卓早前認罪後被判1年感化令，他今天(14日)再被帶到觀塘法院提訊，檢視進度報告。報告顯示卓於感化令期間，尿液樣本多次被驗出大麻酚，感化官認為感化令不能有效監管卓及改善其行為。主任裁判官錢禮下令還押卓至12月28日重新判刑，期間索取戒毒所等一系列報告。

感化官在進度報告指，26歲被告卓耀國多次沒有依時會見感化官，感化官亦於今年10月8日至11月2日期間未能聯絡到卓，而卓於感化期間提供的5次尿液樣本中，均被驗出大麻酚；報告建議法庭取消感化令，及重新判刑。

卓耀國今天向法庭呈上了兩封求情信，希望法庭可以讓他繼續接受感化，並解釋自己的尿液樣本問題，稱自己可能是與朋友在咖啡廳中飲用了含大麻二酚的飲品，或是出席社交場合時，現場有其他人吸食大麻。惟主任裁判官錢禮不接納有關解釋，下令卓還押及索取進一步報告，包括感化令、社會服務令及戒毒所報告。

報稱足球員的卓耀國，被控於2021年1月26日，在健明邨明宙樓某單位，無合法辯解而損壞屬於一名李姓人士的鐵閘和木門；及於同年1月30日，在同邨健華樓另一單位，無合法辯解而損壞屬於一名莫姓人士的鐵閘和木門。

案件編號：KTCC439、834/2021