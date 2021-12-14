身處疫情高風險地區缺席　未宣誓黃凱盈捱　批區會拒批請假

政府早前要求全體區議員宣誓，北區區議員黃凱盈則在宣誓前已向監誓人提出未能出席宣誓儀式的理由，並要求監誓人為其另作宣誓安排。北區區議會今日(14日)舉行會議，黃凱盈以「正身在新冠肺炎Omicron變異病毒高風險地區，趕不及完成21天強制檢疫」為由提出缺席申請，經區議員討論後申請被拒。

區議員溫和達批評黃凱盈在區議會大會連續缺席多次，工作小組更一直沒有出席，亦街坊反映黃沒有在地區工作；區議員周錦豪指出，黃早前因分娩，亦有放產假。經討論後，區議會主席羅庭德表示不批准黃的缺席申請。

會議期間，區議員侯志強亦質問，多長時間沒有出席會議就應「處決」，否則沒有開會繼續「出糧」都「幾過癮」。

在其他事項環節，區議會副主席李冠洪重提黃凱盈缺席，羅庭德指需要根據《區議會條例》處理，認為事件屬民政事務總署管轄範圍。區議會秘書處回應指，根據《區議會條例》，區議員連續4個月未有出席會議，同時未獲區議會同意就會喪失議席。

北區民政事務專員莊永桓稱，黃凱盈上次沒有經區議會同意就缺席會議的日子是8月31日，如連續4個月沒有參與會議，政府就有行動，適當時間會公布。他又稱，區議員的出席紀錄、請假紀錄全部在區議會網站列出得一清二楚，會按法例處理每一宗缺席申請及議員資格問題。