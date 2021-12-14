政府擬收回新運路地段建屋　區議員批牙籤式發展

政府早前稱，將動用《收回土地條例》收回3幅劃作住宅及綜合發展區用途的私人土地，其中一幅位於粉嶺新運路，佔地約3500平方米，當中約2400 平方米屬私人土地。北區區議會今日(14日)討論相關議程，不少區議員批該地段如同「牙籤式發展」，憂慮影響附近寮屋及造成交通負擔。

區議員溫和達稱，新運路發展如同「牙籤式發展」，指出新運路交通繁忙，明白基建先行，但敦促做好配套。區議員周錦豪亦憂慮新建樓宇會阻礙附近樓宇通風，質疑高度會否有所限制，亦反對「牙籤式發展」。

北區區議會主席羅庭德指，建設新樓宇的打樁工程或許令附近寮屋造成裂縫，批評「插針式」建屋未有顧及北部都會區。副主席李冠洪稱大方向支持議案，但政府需就寮屋搬遷提供更多資料。

發展局官員稱，新運路資助房屋的發展規模不大，地皮本身就規劃興建高密度住宅。她又稱政府「兩條腿走路」，房委會都會同步研究，項目成熟時，房委會亦會向區議會交代詳情。寮屋處理方面，她指地政總署有登記，受影響單位按機制處理。及後，區議員均支持該計劃，但希望政府提供更多資料。

據區議會文件顯示，新運路地塊預計於2023年初交付房委會作建屋發展，預計最早可在2027年竣工；按初步估算，項目擬興建一座住宅大樓，可提供約400個單位。