立會選舉將直播口岸票站點票　提醒票站職員勿戴黃口罩

立法會換屆選舉將於下周日（19日）舉行，今次因疫情關係加設邊境管制站投票站，讓在內地的選民可投票。選舉管理委員會主席馮驊今早（14日）巡視位於北角社區會堂的模擬投票站後表示，由於邊境投票站屬禁區，選管會將安排直播現場情況，廉政公署亦派員到場監察。馮又呼籲選民不要穿着有政治字眼服飾，選管會亦已建議職員盡量不要配帶黃色口罩。

馮表示當日會採用電子派票及設關愛隊伍，同時會在網上更新輪候情況。就選舉委員會界別投票，由於選民需要在選票中揀選40名候選人，故投票間設光學閱讀器供選民核對數目，強調機器不會有記錄。他又指，投票站及禁止拉票區可讓選民在無壓力下投票，故任何人不應在票站內展示有政治意識的字眼。

馮指在新修訂《選舉（舞弊及非法行為）條例》，任何人在選舉期間公開煽惑他人不投票或投白票，及防礙他人投票亦是違法行為。他舉例指，過去有人重複排隊阻礙選民投票，亦是犯法行為。

對於投票當日有免費乘車優惠，馮指票站就近選民居所，市民應可走到票站，如有選民需要外出先做完成事務再投票，相信今次交通安排亦算方便。

早前選委會選舉因工作人員填錯表格，延誤運票時間，被問到有何改善時，他指選管會經檢視作不同決定，過去選舉法例繁複，需要先填寫多份文件才可開始點票。今次建議先點票，如有文件漏填可及後補，並減少開票箱前的表格數目，同時亦改善電腦系統協助計算。至於如有選民誤投其他界別票箱選票，亦會先進行點票，及後將誤投選票運至相應票站。

至於如何評估投票率，他指選管會一直呼籲人行使公民權利，但不會分析投票率問題。有民調機構問題提供投白票等選項又是否違法，他指要視乎是否公開煽惑，需看其他情節及上文下理。

被問到如選民帶「香港加油」及黃色口罩可否進入票站，他指投票站是突顯選舉制度是政治中立，保障市民在中立無干擾情況投票是高尚合理做法。如有人配帶顏色口罩，沒有帶來秩序問題，快速完成投票便可，但有呼職員盡量不要配帶黃色口罩。至於有些字眼有第二層意義，如投票站主任認為會引起爭拗，會要求對方披上票站提供的外套。