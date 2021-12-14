言語治療師總工會秘書被拒保釋　終院：與危害國安相關須更嚴格

警方國安處今年7月拘捕香港言語治療師總工會的正副主席及3名成員，指5人涉嫌發布刊物，意圖引起年幼孩童對特區政府及香港司法的憎恨、煽惑使用暴力及慫使不守法，被控串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物罪，均須還押候訊。工會秘書伍巧怡早前向高院原訟庭申請保釋被拒，她上周到終審法院申請上訴許可同樣被拒。終院今(14日)頒下判詞解釋裁決理由指，如案件與危害國家安全相關，即使並非以國安法控告，嚴格保釋框架亦適用。

據判詞指，雖然本案屬《刑事罪行條例》下的控罪，但是保障國家安全方面不能單靠《港區國安法》，要與香港其他有效法律互相彌補。國安法現時沒有直接提及叛國、煽動等罪行，需以刑事罪行條例等處理。根據黎智英涉違國安法申保釋被拒的終院案例，案件涉及煽動行為時，考慮到可能危害國家安全，應以嚴格保釋框架來考慮是否批准保釋。將國安法條文與《基本法》23條一併解讀，終院認為本案的煽動罪屬危害國安行為，故應以嚴格框架考慮保釋，因此最終拒絕伍的保釋申請。

本案申請人伍巧怡（28歲）連同工會主席黎雯齡（25歲）、副主席楊逸意（27歲）、司庫陳源森（25歲）及理事方梓皓（26歲），同被控違反《刑事罪行條例》下的串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物罪。控罪指他們於2020年6月4日至2021年7月22日，在香港一同串謀和與黃凱晴及其他人串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物，包括3本名為《羊村守衞者》、《羊村十二勇士》《羊村清道夫》的書，具意圖引起對香港特區政府及香港司法的憎恨或藐視、或激起對上述兩者離叛，及煽惑他人使用暴力，及慫使他人不守法或不服從合法命令。

案件編號：FAMC 32/2021