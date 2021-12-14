收生不足出現財政困難　屯門兆禧苑幼稚園本學年後停辦

位於屯門、有35年歷史的香海蓮社兆禧苑幼稚園即將停辦。該校昨日(13日)向家長發通告，表示由於近年出生率下降及新冠肺炎疫情影響，該校收生人數一直不如理想，加上租金及近年教育經費持續上升，學校收支難以取得平衡，出現財政困難，決定將於本學年完結，即明年8月31日起停辦。

校方形容「校董會經多番商議，在百般無奈下，作出了沉痛的決定」。目前高班(K3)學生將不受影響可順利於學校畢業，但低班(K2)及幼兒班(K1)學生，需要選擇到其他幼稚園或幼兒園就讀。校方指已請求教育局協助，提供2021/22年度屯門區幼兒班學位空缺資料給予家長，又承諾會盡力協助有需要家長及學生，轉校到區內其他學校就讀。

根據2021/22學年幼稚園概覽，香海蓮社兆禧苑幼稚園於1986年創校，有參加「幼稚園教育計劃」，屬非牟利幼稚園。該校上年10月共有74名學生，上午班及全日班各佔19名及55名，當中K1全日班學生人數只有6名；K1至K3的上午班亦各只有6至7名學生不等；校長及教學人員總人數為10名。