涉持刀嚇警　女文員脫襲警藏武器罪　虛報地址另判80小時社服

女文員被指去年在寓所電梯大堂遇上休班水警查問時激烈反抗，涉嫌「起飛腳」踢警及用𠝹刀指向警員，並向警方虛報地址。經審訊後，她被裁定誤導警務人員罪成，而襲警及管有攻擊性武器則罪脫。裁判官屈麗雯今天(14日)在西九龍裁判法院判時，指考慮到被告沒有案底，案情並非同類案件中最嚴重者，接納感化官建議，判處80小時社會服務令。

30歲女被告馮楚惠，早前被控襲警、在公眾地方管有攻擊性武器及明知地誤導警務人員罪；控罪指她於2020年11月15日，在秀茂坪安達邨誠達樓地下大堂襲擊警員羅啟耀、無合理辯解下管有𠝹刀、以及於秀茂坪警署報案室內虛報地址以誤導警員。

控方案情指，被告拿着婚禮裝飾回家，休班警員羅啟耀見氣球印有懷疑違反國安法的字眼，便尾隨被告回家，其後到被告所住樓層隨她一起乘電梯下樓。控方指，被告在地下大堂曾用右腳踢向羅3下，並從斜孭袋內的筆袋取出𠝹刀，並推出刀鋒指向羅，被告其後兩次向警員講述一個錯誤的住址。

裁判官早前裁決時，指羅警員雖一度表明身份，但當時被告大叫及講電話，被告可能聽不清楚羅的身份，加上羅沒有出示委任證，曾遭受家暴、警覺性較強、似驚弓之鳥的被告以為羅是陌生男子並不出奇。而被告作為一名和諧粉彩導師，帶備𠝹刀並不等於有意圖使用𠝹刀傷人，被告當時以為羅是陌生男子，多次要求羅讓她離開，但被羅大力推開及搶走行李箱，並被推向保安座頭致腰部疼痛，被告才取出筆袋內的𠝹刀自衞；故裁定襲警及管有攻擊性武器罪脫。

案件編號：KTCC2048/2020