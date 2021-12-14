非洲抵港男子證染新變種　至今累計8宗Omicron個案

本港新冠肺炎疫情持續，​衞生署衞生防護中心公布，本港今日(14日)新增5宗確診個案，均為輸入個案，涉及2男3女，年齡介乎21至55歲，全部涉及變種病毒株的感染，並由高風險的A組指明地區港。至今本港個案累計12,496宗，有少於5宗初步確診。另外，昨日(13日)公布的輸入個案涉及變種病毒株Omicron，香港至今共錄得8宗Omicron個案。

個案涉及2名帶有N501Y變種病毒株的女子，分別是34歲及21歲。前者為外傭，她乘搭航班5J272於上月17日從菲律賓抵港，抵港時在臨時樣本採集中心沒有確診。她於竹篙灣檢疫中心進行強制檢疫的6次檢測均沒有中招。她於上周三(8日)完成強制檢疫後居於青衣永倫800酒店。她沒有病徵，7月29日於菲律賓接種一劑由美國研發的強生疫苗。

上述女​外傭於本周日(12日)根據強制檢測要求，在社區檢測中心進行檢測，結果呈初步確診，但病毒量低，Ct值大於30。初步化驗結果顯示個案帶有Alpha變異病毒株機會較大，中心公共衞生化驗服務處會繼續進行全基因組測序分析，以排除帶有Omicron變種病毒株。​病人入院後檢測沒有確診，但帶有抗體。根據個案已有的流行病學資料和化驗結果，中心認為該個案與「復陽」個案脗合。為審慎起見，她於潛伏期在港曾居住和到訪的地點已納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處相關指明地方內的人士，須於明日(15日)或之前接受強制檢測。

至於21歲帶N501Y的女患者，本周日(12日)從美國經航班CX845抵港，在香港國際機場「檢測待行」時證實染疫，她已於5月12日及6月2日在美國接種2劑由內地及德國共同研發的復必泰疫苗。

餘下的3宗個案涉及46歲男、46歲女及55歲男患者，3人同樣於抵港時在機場臨時樣本採集中心「檢測待行」時確診，並帶有L452R變種病毒。46歲男子為機組人員，於12日從意大利經航班CP156抵港，在6月13日及7月18日在意大利接種2劑復必泰疫苗；46歲女及55歲男患者，同樣於12日從巴基斯坦經土耳其乘搭航班TK083抵港，二人均於6月5日及6月26日在香港接種兩劑復必泰疫苗。

另外，昨日公布的一宗輸入個案12495，涉及一名50歲男病人。他於本月10日從坦桑尼亞、南非及肯尼亞經卡塔爾乘搭航班QR818抵港，根據加強監測A組指明地區規定，在竹篙灣檢疫中心進行7天強制檢疫期間確診。他於4月16日及5月7日在香港接種兩劑由內地及德國共同研發的復必泰疫苗。他在本周日(12日)出現病徵，入院後於12日進行的檢測Ct值少於20，並帶抗體。根據衞生署公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認個案帶有Omicron。

香港至今共錄得8宗涉及Omicron的個案，除上述個案外，2宗與南非相關（個案12388和12404），2宗與尼日利亞相關（個案12432和12433），2宗與英國相關（個案12490和12491），另1宗與美國相關（個案12478）。中心指，以上8宗涉及Omicron的個案均於香港國際機場禁區、指定檢疫設施或指定檢疫酒店確診，因此沒有出現社區傳播。