16%受訪男生性知識來自鹹網　20%人願裸聊拍片換裸照

性教育對青少年而言是不可或缺的知識，有機構發表兩性關係及性教育調查研究報告，揭示男生對性許可的態度不正確，22%至25%受訪中學男生同意「戀愛時，其中一方即使不情願，亦應滿足另一方對親密行為的要求」。報告認為中學生性知識貧乏，原因是性教育指引久未更新、校本主導以致性教育不被重視、性教育課時不足、教師欠缺性教育知識及技巧等。

MWYO青年辦公室於今年1月下旬至5月下旬，以問卷形式成功訪問5,516名來自12間中學的學生。調查發現，高中生主要透過同學或朋友，以及論壇、社交媒體等網站了解生理知識，16%高中男生吸收性知識主要途徑為色情網站或書籍。同時，不少男生對性許可的態度有偏差，有25%高中男生和22%初中男生同意「戀愛時，其中一方即使不情願，亦應滿足另一方對親密行為的要求」，比率遠比女生高。

婚前性行為接受程度方面，61%高中男生接受現時發生婚前性行為，而高中女生僅44%接受。各有約20%高中男生接受自己作出裸聊、拍攝性愛短片和交換裸照，比率高於其他群組。調查又發現，有79%初中生及89%高中生指，如果發生性行為，自己或性伴侶會使用安全套；以安全期作為避孕措施則分別有29%及35%初中及高中生選擇，體外射精方式避孕則有33%至34%學生選擇。

MWYO建議政府應更新與性教育相關的指引和法律定義，至少每5年檢討《學校性教育指引》，確保內容全面、合時宜和符合學生需要，釐清法律上「同意」涉及性的行為的定義。MWYO青年辦公室研究員陳朗軒表示，礙於久未更新相關教學指引，香港的性教育課程所未有涵蓋社交媒體及交友、網上色情資訊、性別多樣性等議題。他指，內容不夠深入亦是問題所在，認為應盡快更新相關教學指引及內容。