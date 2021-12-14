料「雷伊」下周日掠過香港　冬至日前後清涼有雨

香港去到12月仲有風打？根據天文台最新「熱帶氣旋路徑圖」推測，強烈熱帶風暴「雷伊」將會逐漸增強，在未來數日大致移向菲律賓南部及進入南海，預料隨後轉向偏北移動，登陸菲律賓後將逐漸減弱，預料下周日(19日)於本港800公里範圍外掠過，屆時亦已「降呢」為颱風，料對本港影響不大。

天文台表示與「雷伊」相關的雲帶會在下周初至中期，即冬至(21日)前後，為南海北部帶來有雨的天氣，但「雷伊」的路徑仍存在變數。今午4時，強烈熱帶風暴「雷伊」集結在馬尼拉之東南偏東約1,730公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，大致移向菲律賓南部，並逐漸增強。

天文台預測，隨着東北季候風逐漸緩和，未來一兩日廣東氣溫稍為回升。預料另一股東北季候風將在本周後期影響華南，天氣亦會轉涼。本港今日(14日)漸轉多雲。明早(15日)市區最低氣溫約攝氏20度，新界再低兩三度。日間短暫時間有陽光及溫暖，最高氣溫約攝氏24度。明晚有一兩陣微雨。吹和緩東至東北風。展望本周四(16日)日間溫暖，本周五(17日)北風增強，晚上天氣轉涼，周末期間天氣清涼。