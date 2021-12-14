葵涌醫院病人倒臥浴室不治　院友涉誤殺受審　曾推搡兼向死者爆粗

葵涌醫院於3年前有男病人被發現倒臥浴室，送院搶救後不治。警方其後拘捕死者一名男院友，控以誤殺罪名。該男院友今天（14日）於高院原訟庭否認控罪，案件隨即開審。控方今於開案陳詞指，被告被捕後曾向警方稱，只曾輕推了死者一下，但有其他院友指見到被告大力推死者2至3下，令死者頭部撞向牆再倒地。控方又指死者死因是脊椎及頸椎受傷，以致其控制呼吸之肌肉癱瘓致死，認為是被告的行為導致。

現年36歲報稱無業的被告張澤明，被控於2018年11月5日，在香港非法殺死鄭學云（41歲）。控方指案發時被告與死者均是留醫葵涌醫院的精神科病人。2018年11月4日晚上，涉案醫院職員獲告知有人在浴室跌倒，到浴室後發現死者左前額受傷，左眼眉位置及咀唇流血，將死者送往瑪嘉烈醫院搶救，惟死者於翌日凌晨不治。

涉案浴室內並沒有閉路電視，但浴室外的公共空間則有閉路電視。控方指從相關片段可見，11月4日晩上近9時，被告與死者曾發生爭執，被告曾推死者肩膊，被告亦曾抓著死者的衣服，及後2人分別進入洗手間。控方指洗手間內亦有2名院友目擊事件，其中1人指當晚被告在洗手間外一直推死者，且以粗言罵死者「X你老母」。該院友進入浴室後不久，又見到該被告與死者在浴室內。被告大力推死者上半身2至3下，令死者頭部撞向牆壁再倒地，被告曾嘗試扶起死者但不成功，遂向護士求助。

被告及後被警方拘捕，他在警誡下聲稱，只曾推了死者一下，死者便倒地，其後沒有再理會死者。被告及後進一步向警方稱，他當晚服藥後在醫院到處走走，但有知覺知道自己做甚麼。被告稱死者及後走近他，且不斷流口水。他感到很惡心，便輕力推了死者一下，然後去了廁所。控方指死者的驗屍報告顯示，其死因為頸部創傷，其脊椎及頸椎有多處傷勢，以致其控制呼吸的肌肉癱瘓令其死亡。控方指被告警誡後的說法只是嘗試為自己開脫，控方認為應如目擊證人所指，被告大力推死者，才令死者出現該些傷勢致死。

案件編號：HCCC 97/2021