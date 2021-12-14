房委會外判商共用電腦系統涉合謀定價　競委會入稟阻瓜分市場

競爭事務委員會今日(14日) 入稟競爭事務審裁處，就2間清潔公司以及3名有關公司董事在競投香港房屋委員會的清潔服務17份，總額達1.8億港元的合約時涉及合謀行為，展開法律程序。

競委會在2017年12月收到舉報，案情指，香港工商清潔服務有限公司、民順清潔有限公司至少在2016年5月至2018年8月期間，涉就提交予房委會的17份標書交換商業敏感資料，包括涉及有關房委會管理的公共屋邨及其他大廈的清潔服務的招標資料。競委會指，有合理因由相信有關行為構成合謀定價，屬嚴重反競爭行為，違反《競爭條例》下的「第一行為守則」。

調查又發現，兩間公司所提交的標書中部分項目的定價相同或相近但缺乏合理原因，亦在其中1次提交的標書中出現相同錯處，「柒」錯寫成「㭍」。競委會又稱，兩間公司有多項不尋常安排，包括共用辦公室及電腦系統，香港工商職員能透過辦工室電腦連結，查閱民順的敏感商業文件，亦准許民順的員工在香港工商的辦公室內營運，曾出現同一員工處理兩間公司已填妥的財務計劃書及標書的情況。

競委會又指，是次調查首次面對阻撓。調查人員於香港工商的辦公室執行法庭的搜查令期間，有人試圖刪除相關電子證據，競委會已將該些妨礙調查的行為轉介警方作刑事調查。

競委會正向審裁處申請5項命令，包括宣布有闗公司及人士違反了「第一行為守則」或牽涉入違反該守則並向他們罰款，取消該2間公司3名董事，包括陳明珠、鄭業釗及鄭學權的董事資格令，以及禁止公司日後從事相同行為等。

競委會主席陳家殷補充指，現正就其他類型案件展開調查，包括就車用燃油、教科書供應商價格有否反競爭行為進行調查，部分已稟入審裁處，正排期聆訊。陳續指，競委會又以非訴訟手法處理情節較輕微案件，包括要求跨國旅行社或網站刪除與本港酒店有關削弱競爭的條款，包括要求酒店提供最優惠條款，價格及服務不能低過其他網站等，又透露會向外賣平台相似獨家行為進行調查，將會再交代詳情。

被問到案件需時3年才展開訴訟，而6年來只有12宗執法案件是否過慢？陳回應指，反競爭法案件在多地均「出名」難以調查，需時搜證及徵詢法律意見，而人力資源有限，稱僅得20至30人跟進個案，認為屬新機構的競委會「成績都唔錯」。他又指部分收到的投訴人未能清晰講述問題，或沒有足夠資料，因而未能跟進。競委會補充指，成立至今收到2,100宗投訴及3,000個查詢，以往主力檢視投訴，有250宗進入調查。