曾主動放棄　林卓廷准就2宗大鬧立法會案保釋

因涉泛民初選案、被控違反《港區國安法》而被還押的前立法會議員林卓廷，另涉2宗大鬧立法會之案件，被指於2018年立法會審議高鐵一地兩檢期間襲擊保安，及於2019年立法會審議修訂《逃犯條例》草案時，襲擊、妨礙或騷擾會議廳範圍內的議員。他今年6月主動申請撤銷2案保釋。但今天（14日）他又在西九龍裁判法院重新就2案申請保釋，獲署理總裁判官羅德泉批准，以現金合共1,500港元保釋。不過他仍因初選案被扣押。至於上述2案，就將於明年2月4日再訊。

43歲被告林卓廷今天被押解上庭，處理2宗案件的保釋申請，控方並不反對就此2案給予保釋。在首案中，被告被控一項妨礙正在執行職責的立法會人員罪，指他於2018年6月13日在立法會會議廳內，妨礙正執行職責的立法會人員王祥。裁判官今批准他以1,000港元保釋。至於次案被告就被控一項襲擊、妨礙或騷擾在會議廳範圍內的議員罪，控罪指他連同郭家麒及區諾軒，於2019年5月11日在立法會綜合大樓會議室1，襲擊、妨礙或騷擾在會議廳範圍內的議員陳恒鑌、周浩鼎及葛珮帆。此案裁判官准被告以500港元保釋。

被告雖然在此2案獲准保釋，不過他仍須就泛民初選案還押，初選案將於明年1月27日、2月8日及3月4日再提訊。

案件編號：ESCC 2993/2018, ESCC 2514/2019