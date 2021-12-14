屯門8歲男童被誘商場廁內猥褻　30歲變態色魔被捕

警方周日(12日)晚上接獲一名8歲男童的家人報案，稱該名男童於同日下午在屯門某一公共屋邨的遊樂場玩耍期間，被一名男子誘騙到附近商場餐廳用膳，及後帶往一商場男廁內作出猥褻侵犯行為。

警方非常重視案件，交由屯門警區刑事調查隊跟進，人員經深入調查後，其後迅速鎖定一名疑犯，並於昨日(13日)凌晨在屯門區內拘捕一名姓鄭(30歲)本地男子，並檢獲懷疑犯案時身穿的衣物。疑犯已被控一項非禮罪，案件將於明日(15日)上午於屯門裁判法院提堂。

警方呼籲，若果市民懷疑家中小朋友遭遇類似事件，請致電與屯門警區刑事調查隊聯絡。警方重申，根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第122條，猥褻侵犯屬於刑事罪行。一經定罪，最高監禁10年。市民切勿以身試法。

保護兒童需要警方、家庭、學校及市民齊心協力。警方非常關注針對兒童的罪行，留意到因應新型冠狀病毒疫情下，學校縮短上課時間，令到同學們有較多機會在商場或公園等地點逗留，從而增加可能受到傷害的機會。家長們應採取適當安排照顧兒童，確保兒童自身安全。若不幸遇到同類事件，務必盡快報警求助。