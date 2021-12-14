9成市民指禁聚令太緊　商會代表批通關代價過大

本港新冠疫情穩定，與內地有限度通關在望，惟禁聚令沒有放寬。有機構就市民對禁聚令的看法作調查，發現超過9成的市民認為現行禁聚令太緊，更有逾7成人認為不應設限。有商會代表指出，港人和社會為了與內地通關已付出過多的犧牲，最後卻只換來公務和商務人士通關之便，估計會造成大量市民不滿。

香港民意研究所於上月23日至29日，以電郵接觸5888名12歲以上的香港市民，調查結果顯示，有92%的受訪者認為現行禁聚令太緊，有75%的受訪者更認為不應設限。

香港教育中心商會副主席任偉豪表示，市民認為禁聚令太緊的數字已經持續半年，充份展示希望政府盡快放寬防疫措施的訴求。他只政府於上周透露部分通關的消息，但指名額會優先撥給商務和公務人士，和早前指包括緊急回內地人士的說法有出入；另外亦有消息指，即使通關，每日亦只得1000個名額。

任認為，香港人為了通關，已經作出了很多犧牲，包括忍受安心出行的不方便、導致大量行業被迫接種疫苗、外資考慮撤走等，最後卻只換來少數特權階級的方便。他指現時大約有40萬人已經登記健康碼，渴望通關，若最後只得商務和公務名額，估計將會引起大量原先支持政府的市民不滿。