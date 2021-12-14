涉前年區選安排免費表演書法班　歐頌賢涉舞弊受審

在2019年區議會選舉落敗的候選人歐頌賢，被指在選舉期間提供歌唱表演及免費書法班，以誘使選民投票給她，事後遭廉政公署控告2項在選舉中作出舞弊行為罪。案件今日（14日）於東區裁判法院開審，女表演者供稱，當晚表演名為「正能量音樂街站」，她認同被告宣揚「正能量」的理念才參與唱歌。但是她不排除被告可能藉此掩飾助選。

44歲被告歐頌賢，被控於2019年10月10日，在區議會選舉中作出舞弊行為，即為另一人提供歌唱表演以誘使對方投票予她。另於同月16日，在選舉中作出舞弊行為，即無合理辯解而提供書法班予對方，作為對方在選舉中投票予她的誘因。同意事實指，被告於案發時，參選中西區區議會大學選區選舉。最終選舉由任嘉兒以3,135票勝出，而被告只獲127票。

街頭表演者杜卓婷供稱，當晚她和另一名表演者徐朗翹受到被告邀請，到西營盤地鐵站對出的空地唱歌表演約一小時，身後擺有一幅印有被告肖像的易拉架，但是杜沒有為意被告當時的行為。杜表示，她與被告早已相識，因為認同表演的主題才參與，事後被告支付2人共1,200港元作報酬。另外，控方今天在庭上宣讀民間書法家郭顯明（又名騰龍）的證人供詞，指郭接受被告800港元酬金，到西營盤擺檔教授書法和寫揮春，期間有工作人員在旁協助。工作人員並指示郭不要提起選舉事宜。

市民盧紀慈供稱，她於2018年一次訪問中與被告相識。在選舉期間，她多次在街頭義務為被告派傳單，傳單上印有被告的資料及政綱。在2次涉案場合中，她都有陪同被告去派發傳單。辯方盤問時，盧表示她一向保持低調，派傳單時不會說拉票口號，而她認為免費書法班只為助街坊減壓。以上證人均獲律政司發出免予起訴書以頂證被告。

案件編號：ESCC 1494/2021